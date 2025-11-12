Los talleres de memoria atraen a numerosos’ mayores de Poio

El Concello de Poio y la asociación Ensinamos clausuraron con gran éxito las sesiones «Exercita a túa memoria», una iniciativa dirigida la personas adultas y mayores que, desde finales de septiembre, se vinieron desarrollando en el aula Cemit de Combarro. El programa tenía como objetivo fomentar el envejecimiento activo y ofrecer herramientas para mantener la mente en forma a través de actividades lúdicas y dinámicas. Su éxito llevó a dar continuidad al programa, estableciendo sesiones de memoria de carácter permanente todos los lunes, de 16.00 a 18.30 horas, en el aula de nuevas tecnologías de Combarro.