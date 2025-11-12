El suelo residencial de San Mauro: 150 fincas ocupadas y un horizonte de obras de 12 años

La Xunta inició ayer, con su exposición al público, el proceso de evaluación ambiental de su Plan de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro, para habilitar 214.431 metros cuadrados de suelo residencial entre O Marco y A Parda con destino a 2.040 viviendas protegidas, públicas y libres, así como una nueva red viaria y espacios libres. El documento ofrece los primeros detalles sobre las intenciones de la Consellería de Vivenda, así como un calendario estimado para disponer de toda la urbanización. Al respecto, se plantea un horizonte de doce años desde la aprobación definitiva del PIA, es decir, en torno a 2038.

Además, incluye una relación de las 149 fincas que será necesario adquirir y ocupar como primer paso para poner en marcha el proyecto. La mayor parte son de titularidad particular, pero también aparecen seis parcelas a nombre del Concello que suman 1.740 m2, y otras dos de la Xunta con 465 m2 afectados. En todo caso es la Inmobiliaria Ponteno la titular de la finca de mayor tamaño, de casi 35.400 m2, y Frigoríficos Moldes aparece con dos terrenos que suman unos 2.900 metros más. Fidauto y Axis Promoges también figuran en el listado con tres parcelas que alcanzan los 11.600 m2.

La documentación expuesta al público detalla que se trata de «desarrollar una actuación urbanística con destino mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública sobre una superficie de 21,3 hectáreas en la que, alrededor de un uso mayoritario residencial, se pretende integrar un conjunto de espacios libres, infraestructuras y otros usos (dotacionales, terciarios...) orientados a complementar la extensión de la trama urbana en una zona periférica de la ciudad con unas condiciones de resiliencia, máxima integración de la ordenación con el entorno y la mínima afición a memoria histórica y territorial relevante».

Se establecen tres tipologías básicas de uso/edificación: «Vivienda colectiva en bloque abierto (con dos variantes: vivienda protegida como uso mayoritario y vivienda libre como uso minoritario); Vivienda unifamiliar (vivienda libre), en tipologías que podrán ser pareadas o en hilera; y Uso comercial/terciario».

La ordenación propuesta «combina edificación en bloque abierto con alturas escalonadas según la sensibilidad del entorno (de Bajo+3 en las zonas más delicadas hasta Bajo+6 en el sector norte), integrando usos comerciales en plantas bajas para favorecer la vitalidad urbana y la mezcla de usos. Estos bloques disponen de espacios libres privados asociados, configurados como ámbitos de relación vecinal y transición paisajística, conectados con los espacios públicos mediante corredores peatonales que refuerzan la movilidad transversal y la continuidad del sistema verde» De forma complementaria,» se incorporan viviendas unifamiliares que amplían la diversidad tipológica y permiten un equilibrio entre densidad, habitabilidad y calidad ambiental».

Superficie afectada para convertirse en suelo residencial en San Mauro / R. V.

También se detalla un plan de seis etapas con un horizonte de doce años para completar todas las obras. «Consiste en un calendario que comprende la previsión de la duración temporal de las obras, así como la posibilidad de alcanzar en el tiempo, los niveles exigibles en los distintos servicios a medida que avance la urbanización, y como requisito previo o simultáneo, para la utilización edificatoria de los terrenos».

La primera fase «corresponde al desarrollo de un primer anillo viario en la zona norte del ámbito, entre la prolongación de las calles Campo Santo, Montes, Pintor Laxeiro y dos Soutos, y comprende la reserva del gran espacio dotacional de sistema general situado al norte y la ejecución de los tres bloques aislados, así como los espacios libres que conectan las zonas edificables y la dotacional. El inicio de esta etapa se prevé dentro de los seis primeros meses a partir de la aprobación definitiva del PIA, y su duración estimada es de dos años».

El segundo paso incluye el «desdoblamiento edificatorio de la prolongación de la calle Campo Santo, cerrando el circuito viario con la prolongación de la calle Montes por el borde del sector hasta la calle de A Parda e incorporando la banda derecha del curso del riachuelo que atraviesa el ámbito como un parque fluvial central. Incluye también el desarrollo de un espacio para la ejecución de vivienda unifamiliar en la zona oeste del ámbito, al lado de la Rúa Montes, Se prevé el inicio de esta etapa una vez finalizada la etapa anterior, es decir, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PIA. Su duración estimada es igualmente de dos años desde lo inicio de la misma»

La tercera etapa establece «el desarrollo de una pieza marcada por la prolongación de la calle Pintor Laxeiro hasta su conexión completa y directa con la Ronda Este, incluida la implantación en la carretera provincial EP-0003 de una glorieta que recoge el nuevo viario junto con la red existente» El inicio de esta etapa está previsto a la terminación de la anterior, es decir, en el plazo de cuatro años a partir de la aprobación definitiva del PIA y la duración estimada es igualmente de dos años desde su inicio.

En la fase cuatro figura «una pieza marcada por la prolongación de la calle Montes por el borde oeste hasta su conexión directa con la carretera PO-542, con una nueva vía de servicio y una semiglorieta en la actual intersección con la rúa das Pereiras, cerrando un nuevo circuito viario por el oeste fundamental para el sector, completando el parque fluvial y con la integración de una gran zona dotacional alrededor del Pazo de Bugallal, y tres nuevos bloques aislados que incluyen espacios terciarios y espacios libres privados. El inicio de esta etapa estaría prevista al final de la etapa anterior, es decir en el plazo de seis años a partir de la aprobación definitiva del PIA, y su duración estimada es de tres años desde su inicio.

La penúltima fase permitirá «cerrar del anillo viario interior principal entre la semiglorieta sur ya prevista con la carretera PO-542 (en la actual intersección con la rúa das Pereiras, que se desdobla para organizar internamente esta zona) y la nueva glorieta en la carretera provincial EP-0003, incluido el desdoblamiento de la rúa das Pereiras y un pequeño anillo interior para organizar internamente esta zona, completando el parque fluvial. Se prevé el inicio de esta etapa una vez finalizada la etapa anterior, es decir, en el plazo de ocho años a partir de la aprobación definitiva del PIA. Su duración estimada es igualmente de dos años desde lo inicio de la misma.

La última etapa apuesta por «finalizar polo norte de la ordenación del ámbito, completando el parque fluvial, con la integración de una gran zona dotacional muy vinculada al riachuelo existente, y un nuevo bloque aislado con volúmenes graduados adaptados al territorio, que incluye espacios terciarios y espacios libres públicos engarzados en un continuo espacial de gran calidad ambiental. El inicio de esta etapa está previsto a la terminación de la anterior, es decir, en el plazo de diez años a partir de la aprobación definitiva del PIA y la duración estimada es igualmente de dos años desde su inicio».