Los socialistas plantean acciones para dinamizar los comercios locales

Ante la actual «crisis del pequeño comercio de proximidad» y la tendencia de compra a través de plataformas o páginas web, la concejala del PSOE Yoya Blanco insta al Gobierno Municipal de Pontevedra a realizar diferentes acciones que favorezcan los negocios locales. Por ello, reclaman el desarrollo de «campañas de acción directa», tales como un Bono Comercio para gastar en establecimientos de la ciudad, incluyendo una partida específica para tal fin. Asimismo, también solicitan retomar las campañas promocionales estacionales, brindar formación en competencias digitales y comercio en línea a los trabajadores locales, «diseñar y ejecutar un vivero o acelerador de iniciativas empresariales», a petición de la Asociación de Comerciantes da Parda, así como crear dentro de esa vivero una oficina municipal de apoyo al emprendimiento local con el objetivo de asesorar a los comerciantes sobre posibles ayudas a solicitar y habilitar una bolsa de alquiler y venta de locales comerciales en Pontevedra para que los emprendedores tengan conocimiento de los establecimientos que se encuentran disponibles.

Viaje a Asturias

Según indica el portavoz del PSOE municipal, Iván Puentes, los socialistas de Pontevedra realizarán «un viaje institucional a Asturias» este fin de semana para «conocer de primera mano las buenas prácticas que gobiernos socialistas están desarrollando en sus ciudades», prestando especial atención a la gestión del problema del acceso a la vivienda en Avilés, «una ciudad con una población y presupuestos similares a los de Pontevedra», tal y como apunta Puentes.