Siete alumnos de Enfermería de Chaves realizarán prácticas en el área sanitaria
REDACCIÓN
Pontevedra
Siete estudiantes de 4º curso de Enfermería de la Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa-Alto Tâmega, emplazada en Chaves (Portugal) realizarán su período de prácticas clínicas de último curso en los hospitales y centros de salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hasta enero de 2026.
Las rotaciones del grupo portugués se desarrolla en los servicios de UCI-Reanimación del CHOP de Pontevedra, así como en los centros de salud pontevedreses de A Parda, Lérez y Virgen Peregrina.
El CHOP colabora con la Escola Superior de Saúde de Chaves también en la acogida de alumnado de 2º y 3º curso, «fortaleciendo así los lazos formativos y profesionales entre Galicia y el norte de Portugal», según destaca el Sergas.
