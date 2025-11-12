Servicio gratuito de identificación de setas

Desde la Asociación Micológica Brincabois han comunicado su labor durante los meses de noviembre y diciembre, al igual que todos los años, para la identificación de setas silvestres. La localización del lugar es en la calle Álvarez Limeses de Pontevedra, en el Bodegón Arca, y se realizará los lunes, conocidos como «Lunes Micológicos».