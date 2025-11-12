El Puerto avanza en la eficiencia energética con la nueva iluminación interior de su sede

La Autoridad Portuaria está a punto de finalizar la obra de mejora del alumbrado interior de las instalaciones de su sede, un sistema que estaba compuesto principalmente por luminarias con tubo fluorescente circular y por fluorescentes compactos. La actuación, financiada con fondos europeos MRR, comprende la utilización de luminarias más eficientes, con tecnología led, repercutiendo en la mejora de las condiciones lumínicas y la eficiencia energética de las instalaciones, Además se reduce el consumo eléctrico y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Los trabajos consistieron en el desmontaje de todas las luminarias existentes de tubo fluorescente de diferentes tipologías y su sustitución por luminarias de tecnología led. Los trabajos incluyeron la adaptación de huecos en techos y falsos techos, pintado de techos, falsos techos y molduras, reposición de cajas de conexiones y prolongación de líneas o conducciones. Las nuevas luminarias están fabricadas con materiales reciclados e impresas en 3D con emisiones neutras de carbono. En las zonas que cuentan con un buen aporte de luz natural, las luminarias incluyen sensores integrados para la regulación de la iluminación.

Esta inversión está incluida en el Plan de inversiones 2025-2029 del Plan de Empresa 2026 de esta Autoridad Portuaria dentro de la línea de inversión «Mejora del alumbrado interior de la sede de la Autoridad Portuaria» y financiado con fondos europeos.