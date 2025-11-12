Los primeros «súper centollos» salen al Mercado

Tras la subasta de las lonjas de este lunes, el centollo ya luce en varios de los puestos del Mercado de Abastos de Pontevedra con ejemplares que ya superan los tres kilos en las primeras capturas de la temporada.

«El material es bueno y parece que va a haber cantidad. En Bueu, Cangas y O Grove llenaron los cupos», aseguran desde Mariscos Soncha, que presentan ejemplares que alcanzan los tres kilos y medio de peso.

Sobre los precios de la subasta, Margarita Barreiro, desde su puesto en el Mercado, los ve «un poquito caros en comparación con otros años; llegaron a 29 más IVA, cuando otras campañas comprabas a 15 euros el kilo en estas fechas».

A pesar de esto, las vende en su puesto a «treinta y pocos euros las grandes, los machos a 25 y los más pequeños 20 euros», explica Barreiro.

En Soncha, cuentan con los centollos más grandes de todo el Mercado Municipal. Los que sobrepasan los tres kilos y medio «se están vendiendo a 35 euros».

Durante las semanas previas a la subasta, corría el rumor de que las cantidades de centollo serían muy bajas; «los buzos no estaban viendo ninguna», garantiza Barreiro sobre la situación previa.

Sin embargo, los vientos de los últimos días ayudaron significativamente a la hora de capturar el marisco.

Muchos se adelantan a la subida de precios. / Gustavo Santos

«La cantidad viene más o menos en la línea de las campañas de los últimos años; unos decían que iba a venir poco, pero llegaron casi todos a tope», cuentan desde Mariscos Soncha.

Desde las 6.15 horas de ayer, ofrecen el producto «más fresco de la ría» en su puesto, aunque le preocupan las ventas porque «aquí no hay nadie», lamentaba durante las primeras horas de actividad en la plaza.

Desde otros puestos comentan que «la gente suele esperar una semana para ver cómo están saliendo», añadiendo que «luego ya compran para congelar directamente de cara a las fechas navideñas».

Sobre la prudencia a la hora de comprar, alertan que «si ahora está caro, en Navidad no me imagino», afirmando que el año pasado el precio se disparó hasta los sesenta euros el kilo el día de Nochebuena.

Aunque recuerdan que «todo depende de la cantidad y no tanto de las fechas».

En cuanto al perfil de la clientela en la plaza, explican entre risas que «a la gente joven ya se lo llevan las madres», por lo que se ahorran un buen pellizco.

Además, añaden que, desde su perspectiva, la juventud «es más de ir al supermercado, pero allí no tienen esta calidad».