Un premio por los pies

El Colexio Oficial de Podoloxía de Galicia (COPOGA) ha fallado el ‘II Concurso de Fotografía y Artes Plásticas’ con los pies como temática central del certamen en las categorías de fotografía y dibujo/pintura. El premio en la categoría de fotografía ha sido para Noelia Castro Sande podóloga con clínica en Moeche y enfermera en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)

Yolanda Martínez. / FdV

En la categoría de dibujo/pintura el premio ha recaído en Yolanda Martínez Santiago (Madrid,1987), afincada en Sanxenxo desde 2012. La artista multidisciplinar, ilustradora, escritora y editora de cuentos infantiles, recibirá 400 euros de gratificación por su dibujo Piemavera.

La artista explica que la ilustración está basada en una foto que se hizo a sí misma hace años. «Estaba en un campo de margaritas, con los pies descalzos y las uñas recién pintadas. Inmortalicé ese momento porque me di cuenta de que todos los años se repetía esa sensación y me fascinaba. Me encanta andar descalza y cuando me pinto las uñas de rojo significa que empieza el buen tiempo. Esa sensación de poner los pies en la tierra por primera vez en el año me parece una liberación, es tiempo de soltar, de respirar profundo, de coger aire y empezar un nuevo ciclo», recuerda

Para participar en el certamen, Yolanda decidió convertir esa fotografía antigua en ilustración, dándole el toque clásico y colorido de su proyecto creativo «Hilo y ballenas».

Por su parte, Noelia Castro explicó explica que su foto ganadora, titulada Relax, fue hecha cerca de la Ermita de la Virxe do Porto, situada en un peñón en el mar en la parroquia de Meirás, en el Concello de Valdoviño, un lugar al que solo se puede acceder cuando hay marea baja, y desde donde también se contempla el faro de Punta Frouxeira. «Es un lugar emblemático, espectacular, que ofrece tranquilidad y unas impresionantes vistas a la costa gallega. Cuenta la leyenda que fueron los marineros de la zona quienes levantaron el templo, porque cada vez que salían a faenar se encontraban allí a la Virgen».