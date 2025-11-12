La Policía Local de Sanxenxo realiza controles a los autobuses escolares
REDACCIÓN
La Policía Local de Sanxenxo se adhiere a la campaña de DGT de especial de vigilancia y control del transporte escolar. A lo largo de toda la semana vigilan especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, ya que los siniestros más habituales en los que se ven involucrados los autobuses escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones. También se realizan controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.
Además, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se presta especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. Por supuesto, también se intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Verificarán también, que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.
