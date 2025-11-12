La pasarela ‘Debut 2025’ reúne el talento de quince estudiantes de Deseño e Moda

La tarde del 21 de noviembre será el colofón final a una semana de eventos en la que Pontevedra, el talento juvenil y la moda brillarán con luz propia.

‘Debut’, nombre que recibe el proyecto, será la presentación por todo lo alto de quince nuevos titulados y tituladas del Máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda de la Facultade de Deseño. Los elegidos presentarán las colecciones que desarrollaron como trabajos de fin de máster (TFM) y con las que optarán a los dos premios que se otorgarán en la decimoctava edición del certamen.

La presentación de esta programación tuvo lugar ayer en la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo, en un acto que contó con las intervenciones de la vicerrectora, Eva María Lantarón; el decano de la Facultade de Deseño, Marcos Dopico; la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, y la diputada provincial de Cooperación Local, María Ramallo, así como de la coordinadora del Máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda, Lola Dopico.

Sergio B. Carpintero, Belo, Mericusan, Gabriela Fiori, Claudia García, Antía Lameiro, Elena Antelo, Raquel Mera, Ángel López, Blanca Orro, Marina Pérez, Andrea San Miguel, André Sánchez, Laura Varela y Ruth Vidal darán a conocer sus proyectos en el Pazo de la Cultura, ante la atenta mirada de las empresas que ven en ellos diamantes en bruto para marcar la moda del mañana

Una de las novedades de esta edición será la exposición del proyecto de reutilización creativa resultado «de la colaboración entre Bimba y Lola, Palomo Spain y una selección de estudiantes» del máster. Esta colección, explicó Lola Dopico, se presenta mañana en Madrid y es el resultado de unos talleres desarrollados en la facultad que definió como una experiencia «muy enriquecedora».

Tras su estreno, este proyecto se presentará el jueves 20, a las 19.00 horas, en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra, donde las prendas resultantes de este proyecto podrán contemplarse entre el martes 18 y el domingo 23. Se trata, reconoció la coordinadora del máster, de los resultados finales del «trabajo de casi un año» con el que cree que «van a sorprender y a seducir».

Un jurado de reconocimiento internacional

El desfile y valoración de las treinta colecciones que tendrán su puesta de largo en el Pazo da Cultura el viernes, 21 de noviembre, a las 20.00 horas contará con la evaluación de profesionales de prestigio internacional de la confección, bisutería y diseño de moda, relacionados con firmas y compañías de primer nivel.El jurado estará compuesto por Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain; Leticia García, redactora jefa de moda en SModa de El País; Aurea Aburto, diseñadora de accesorios y bisutería en Bimba y Lola; Pablo Pallardo, director creativo de la misma firma; y Charo Froján y Alfredo Olmedo, diseñadores de la marca DDUE.Todas las personalidades del tribunal serán las encargadas de valorar los trabajos de los alumnos del máster, así como de galardonar a la mejor colección, premio que otorga la Fundación Bimba y Lola, y a la «mayor calidad artesanal», entregado por la Fundación de Artesanía de Galicia.