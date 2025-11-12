El Pabellón Municipal de Caldas renovará sus vestuarios
REDACCIÓN
Caldas
El Concello de Caldas estima comenzar de forma inminente las obras para crear nuevos vestuarios y una sala polivalente en el Pabellón Municipal de Deportes. Según anunció Manuel Fariña, el teniente alcalde, la empresa ‘Decor Rede Rivas’ es la encargada de esta reforma en la que se pretende acortar el plazo de ejecución para minimizar las molestias que se puedan ocasionar en el transcurso de la obra.
Gracias a este proyecto, se realizará una redistribución del espacio que hay debajo de las gradas, creando un nuevo espacio de usos múltiples y renovando de manera integral los vestuarios que se encuentran mal conservados. En general, se sustituirán todas las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y ventilación.
