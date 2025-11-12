Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Museo Torres acolle unha retrospectiva de Antón Sobral

Antón Sobral é mar, é Marín, é arte. O seu universo de azuis, turquesas e violáceos enchen desde onte as salas do Museo Municipal Manuel Torres, nunha retrospectiva única, unha viaxe de 360º pola vida e a creación deste artista esencial. Natural de Marín, Sobral acaba de cumprir 50 anos de traxectoria artística e o pasado luns foi homenaxeado no centro de UNED de Pontevedra con centos de amigos e admiradores.

