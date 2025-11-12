O GALP celebra unha xornada informativa en Portonovo
REDACCIÓN
Sanxenxo
O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra (GALP-RP) celebrará o 17 de novembro unha xornada informativa sobre as axudas que xestiona no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027. O encontro desenvolverase ás 10.00 horas, no Club Náutico de Portonovo. A finalidade é dar a coñecer as oportunidades de financiamento que ofrece o GALP-RP para proxectos que contribúan ao desenvolvemento sostible do territorio, á posta en valor dos recursos mariños, á diversificación económica do sector, á mellora dos procesos de comercialización ou da calidade de vida das comunidades costeiras.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría