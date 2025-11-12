Macarena Baena da un taller sobre feminismo

La periodista, Macarena Baena González, invita a la reflexión sobre el binomio entre violencia machista y medios de comunicación en una nueva entrega de loa coloquios feministas organizados dentro de la campaña anual municipal del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será hoy, a las 19.30 horas en el vestíbulo de la Casa de la Luz.