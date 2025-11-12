Macarena Baena da un taller sobre feminismo
La periodista, Macarena Baena González, invita a la reflexión sobre el binomio entre violencia machista y medios de comunicación en una nueva entrega de loa coloquios feministas organizados dentro de la campaña anual municipal del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será hoy, a las 19.30 horas en el vestíbulo de la Casa de la Luz.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría