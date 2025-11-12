López cifra en 3,9 los millones que la Diputación destinó a la zona del Umia

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha cifrado en 4,5 los millones movilizados este año a través del Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra en los siete municipios de la comarca de Caldas. De ellos, la Diputación aportó 3,85. López inició en Moraña una serie de encuentros comarcales para hacer balance de los proyectos puestos en marcha al amparo de la primera convocatoria de este programa que, dotado con 38 millones de euros, atendió el 100 % de las solicitudes presentadas beneficiando a los 59 ayuntamientos de menos 50.000 habitantes de la provincia. «Este proyecto es mucho más que un simple plan extraordinario de inversiones en los concellos. Es un proyecto de provincia en el que los ayuntamientos acercan las ideas y la Diputación, los recursos para ejecutarlas, muchas de ellas al 100%», definió Luis López.

En el Multiusos de Moraña, ante regidores, concejales y representantes del tejido vecinal de Caldas, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga, el presidente de la Diputación puso el foco en el carácter estratégico y transformador de los siete proyectos que se ejecutan ya al amparo de este Plan Extra, del papel de la Diputación para financiar la mayor parte de las obras, el 100 % en muchos casos; y en la «lealtad institucional del ejecutivo provincial para respetar la autonomía de los gobiernos municipales a la hora de decidir los proyectos a desarrollar».

Entre los proyectos beneficiarios de las subvenciones de este Plan Extra en la comarca de Caldas está la reordenación del entorno de la Carballeira de Santa Lucía en Moraña con un presupuesto de 450.000 euros y que recibe una subvención por parte del organismo provincial de 383.000. También lo de la mejora de la movilidad peatonal en el Campo da Torre de Caldas a lo que la Diputación aportación 630.000 euros de un total de 840.000.

Recordó que «la posibilidad de combinar los fondos de los planes +Provincia y del Plan Extra es una muestra de flexibilidad y autonomía que proponemos desde la Diputación y a la que recurrieron muchos regidores para financiar sus obras», puntualizó Luis López antes entrar al detalle de los proyectos impulsados a través de este mecanismo. En Cuntis fue un edificio polivalente y en Portas, la rehabilitación del edificio de la escuela de música

Subrayó que esta iniciativa tendrá continuidad el próximo año, porque la segunda convocatoria del Plan Extra ya ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes y supuso nuevamente un completo éxito de participación. Adelantó que en el caso de la comarca de Caldas incluyen un conjunto de siete propuestas que suman una inversión total de 4,55 millones que se encuentran ya en fase de valoración.

Apuntó por último que «Escoger Moraña para organizar este encuentro es muy pertinente» y recordó la promoción provincial del rural con campañas como la de turismo ‘Cuando Volves?’, los programas +Escénicas o +Música y en la organización de citas deportivas de ámbito nacional e internacional.