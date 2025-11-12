El lector renace gracias a las redes

Conocido por todos es el Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril por todos los rincones, algunos con más tradición que otros, como Sant Jordi, en Cataluña. Sin embargo, el Día Mundial de las Librerías pasa más desapercibido.

Conmemorado ayer, los locales de venta de libros ofrecieron un cinco por ciento de descuento en sus ejemplares durante la jornada, aunque «muy poca gente lo conoce a pesar de que lo publicitamos», garantiza Adriana Otero, de Cronopios.

Sobre el gremio, Otero cuenta que están entrando en el gran periodo de venta de títulos: la Navidad. «Un libro puede ser el regalo más socorrido, aunque no te guste leer, uno de fotografía o de recetas siempre viene muy bien».

Otro de los momentos de auge a lo largo del año es, además del propio día internacional, el comienzo del verano. «La gente tiene más tiempo, más luz y aprovechan para leer lo que no pudieron durante el resto del año».

Cynthia Menéndez, de Libraría Paz, sostiene que «está volviendo el interés por la lectura», destacando, sobre todo, los usuarios entre veinte y treinta años, «que habían perdido el hábito».

La lectura juvenil en lo más alto. / Gustavo Santos

Alega que las redes sociales, tan criticadas en muchos aspectos, a esta generación le han ayudado a reengancharse. «Las recomendaciones entre lectores con gustos similares y los clubes de lectura ayudan mucho en este sentido», concluye añadiendo que «muchos descubren autores que no conocían antes con estos medios».

Desde Cronopios exclaman que el trabajo de las librerías debe ir mucho más allá de «despechar ejemplares», cuentan que «la gente no solo viene por los libros, les gusta como les aconsejamos y como personalizamos el trato, que es nuestra verdadera misión».

Una de las responsables de este pico de lectores es, sin duda, la literatura juvenil. «Las editoriales están apostando muy fuerte por este género», explica Otero, que afirma que «antes teníamos un par de columnas y ahora llenamos varias estanterías con estos libros».

Aunque en el cómputo global, con el dominio indiscutido de las novelas, todos los géneros «venden cantidades similares», mantienen. «La costumbrista y el thriller suelen ser los más destacados, pero e histórico, por ejemplo, también sale un montón», refrenda Menéndez.

Una de las sorpresas llega de las pequeñas editoriales que «se han buscado su hueco y mucha gente viene a preguntar por títulos de estas entidades, la mayoría independientes».

En Paz apuestan mucho por la literatura en gallego, aunque reconocen que las editoriales comerciales siguen siendo las más dominantes del sector.

De cara a las nuevas generaciones cuentan que «consumen cultura de forma diferente» y que, al fin y al cabo, «los niños son el reflejo de lo que ven en casa».

Garantizan que «todo lo que se haga ayuda», destacando que los colegios «son dinamizadores de lectura muy grandes», aunque puntualizan que se debe encontrar «un profesor que se interese y busque títulos para ellos». Reafirman el valor del papel declarando que «todavía no tiene ningún rival con fuerza».

Desde Paz recomiendan «Comerás flores» de la marinense Lucía Solla como una gran lectura «si te quieres volver a enganchar al hábito de leer» por su dinamismo y sencillez.