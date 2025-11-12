Itinerarios para la lucha de la diversidad sexual
El programa municipal por la diversidad sexual y de género, Pinto y Maragota, que promueve la Concellería de Igualdade, estrena este mes de noviembre el itinerario «As Pegadas da memoria queer» en Pontevedra. Un recorrido por la ciudad diseñado por Daniela Fernández y Eva Mejuto, para reconstruir la memoria de la disidencia sexual y de género de la capital provincial.
