Irmandade de Tambo traslada a Defensa su «preocupación» por la isla

La junta directiva de la asociación Irmandade Illa Tambo ha trasladado a la Subdelegación de Defensa de Pontevedra su « preocupación por la situación de la isla «ante la no contestación por parte del Concello de Poio los numerosos escritos que le hemos trasladado». El colectivo asegura que «no se cumplen las cláusulas recogidas en el documento de cesión por parte del Ministerio de Defensa al Concello cuanto a gestión del territorio que incide directamente en la seguridad de las personas que visitan la isla, como son los accesos y el muelle, no contar con avances en cuanto las medidas de prevención y defensa contra incendios iniciados en 2022 y no continuados, o la retirada de elementos contaminantes como fibrocemento»

Illa de Tambo añade que «ha remitido doce escritos en los dos últimos años al Concello de Poio, sin obtener una respuesta, para que cuenten con una planificación y cronograma de actuaciones con una gestión muy básica que permita las visitas con garantías».