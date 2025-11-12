Cuatro empresas optan a gestionar el Servizo de Axuda no Fogar
REDACCIÓN
Sanxenxo
Cuatro empresas optan a la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Sanxenxo que salió a licitación por 7,9 millones y una duración de cuatro años. Son Attende Care S.L., Ayuda Familia Castellón S.L., Idades S.L. y Son a túa Axuda S.L. El Concello adelantó la salida del servicio a concurso para dejar la lista de espera a cero.
