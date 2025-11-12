La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro

Hace dos años que no se mueve un papel en el proyecto de la autovía A-57, diseñada en su día como circunvalación externa de la ciudad. El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio de Transportes publicaba la aprobación definitiva del documento técnico del tramo A Ermida -Pilarteiros, por Bora y Xeve, que daría continuidad al único sector en servicio, de Vilaboa a Marcón, seis kilómetros sin apenas uso por A Fracha.

Dos años después de aquella publicación en el Boletín Oficial del Estado, mucho han cambiado las cosas. Con una rotunda oposición vecinal a los dos tramos pendientes, que prolongarían la A-57 hasta el macronudo de Curro (Barro) para enlazar allí con la AP-9 y la autovía do Salnés, nadie en Pontevedra parece querer ya esta carretera de alta capacidad, ni siquiera el propio Gobierno central. En realidad, nunca estuvo cerca de ejecutarse, pero ahora está más lejos que nunca, prácticamente ‘difunta’.

Aunque fue el PP, en la etapa de Ana Pastor como ministra, el que inició las obras en 2015, es este partido el más opuesto a mantener los tramos pendientes. Y a esa postura se sumó recientemente el propio subdelegado del Gobierno, Abel Losada, si bien aprovechaba para criticar la «incoherencia» del PP. Tras respaldar que el Ministerio de Transportes renuncie a completar la autovía, añadía que «el PP de Pontevedra reclame ahora al Gobierno que paralice los dos tramos pendientes de la A-57, siendo esta autovía el único proyecto de infraestructuras que el Gobierno de Rajoy puso en marcha en Pontevedra, es la cuadratura del círculo del despropósito. Una vez más, el PP como pollo sin cabeza».

Añadía que comparte la demanda de la plataforma de afectados para que la A-57 no continúe hasta Curro, porque «el trazado que diseñaron Rajoy y Ana Pastor era un galimatías forestal y perdió el espíritu de lo que debía haber sido una auténtica circunvalación de Pontevedra. Así que, comparto que esta obra, que nadie quiere, no debería continuar».

Ahora es el PSOE local el que se suma a esta demanda, aunque con enmiendas la propuesta inicial del PP. El asunto se debatirá la próxima semana en pleno y los socialistas de Pontevedra piden formalmente al Gobierno central que archive los proyectos pendientes, pero piden en cambio que se apuesta por su continuidad hacia el sur, hasta enlazar con la A-52. Se trata de la idea original con la que comenzó a diseñarse la A-57 hace dos décadas, pero quedó en el cajón hace tiempo.

Ahora el PSOE quiere que se rescate esa idea y comparte con el PP la propuesta de que el único tramo en servicio, por a Fracha, se conecte con los polígono de O Campiño y A Reigosa, de modo que la Xunta «desdoble los 3,4 kilómetros de la PO-532 Pontevedra-Ponte Caldelas» que discurren entre la rotonda de acceso a la A-57 en Marcón y la glorieta de entrada a esas zonas industriales.

Sería una manera de aprovechar los 6 kilómetros ya ejecutados, con más de 60 millones invertidos, para un tramo sin apenas uso. Al respecto, el PSOE de Pontevedra reprochó ayer al PP local su idea inicial de no sacar algo de rendimiento al sector en servicio desde diciembre de 2024.

Todavía no existe un dato oficial, ni de la DGT ni del ministerio, del número de vehículos que usan la A-57, pero sí se realizaron en su día algunas mediciones diarias que revelaban que su uso en estos dos primeros meses era muy escaso: menos de 2.400 vehículos al día. La PO-542 entre O Pino y Bora y que es su alternativa convencional, supera con creces los 5.400 coches diarios y la carretera de Ponte Caldelas también ronda esas cifras.

Desde entonces no ha aumentado mucho su utilización, en buena parte con vehículos pesados, alrededor de 500 camiones diarios, ya que este tramo acerca el acceso a los polígonos de O Campiño y A Reigosa sin necesidad de atravesar los nudos de O Pino y O Marco. En cambio, para el tráfico particular, la utilidad de este tramo por A Fracha es muy escasa, toda vez que ni siquiera en el macronudo realizado en Figueirido entre la N-550 y la N-554 permite acceder a la autopista en dirección a Vigo.