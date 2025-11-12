Condenado a siete años y medio por vender droga en un bar de A Seca

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a un hombre a 7 años y 6 meses de prisión, con la circunstancia agravante de reincidencia y la circunstancia atenuante analógica de drogadicción, por venta de drogas en un bar de la rúa de A Seca. La sentencia declara probado que el acusado «al menos desde el mes de agosto de 224 se dedica a la venta de pequeñas dosis de sustancia estupefaciente haciendo uso para ello del establecimiento que él mismo regenta, situado en la calle A Seca, en Pontevedra, al resultarle más fácil la venta de sustancias estupefacientes a pequeña escala a sus clientes y otras personas que acuden allí acuden».

Fue operación conjunta de la Policía Local y Nacional en agosto de 2024 y se registró tanto su domicilio como el bar, donde se localizaron envoltorios con cocaína y sustancia para el corte de la droga, así como heroína y cannabis, junto con una báscula y útiles para la venta. Sobre el hombre pesaban condenadas anteriores de la Audiencia de Pontevedra entre 2008 y 2015.