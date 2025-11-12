Coiro Tres Pés, finalista del Premio artesanía de Galicia 2025

La empresa pontevedresa Coiro Tres Pés fue nombrada una de las tres finalistas que optan a los Premios Artesanía de Galicia 2025, que estimulan la creatividad de los gallegos y reconocen su trayectoria profesional con el fin de incentivar la mejora del sector con especial atención a las nuevas generaciones.

En el caso de Coiro Tres Pés, presenta el juego de té Nemein, en colaboración con Alberto Añón. Las piezas están elaboradas con barro de Buño que se transporta en un recipiente de cuero curtido.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, recibieron personalmente ayer al fundador de la empresa, Jonatan Sarachaga. El regidor le felicitó por su labor en «un oficio que requiere talento y muchísima dedicación», a la vez que le deseó «toda la suerte del mundo» para poder ganar ese galardón dotado con 9.000 euros en la gala de diciembre.