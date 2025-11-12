La CIG-Industria denuncia un cierre patronal en Ence

El comité de empresa de Ence solicita una mediación del AGA para abordar la decisión de la empresa de apagar las calderas, impidiendo que mañana se pudiese retomar la actividad.

Desde la CIG-Industria denuncian que se trata de un cierre patronal para presionar al personal, que hoy se manifestó al completo en su tercera jornada de huelga, ya que al no producir no ingresarán la prima correspondiente. Estos manifestantes en contra del despido de 39 compañeros, se concentraron en Lourizán desde las 6.00 horas.