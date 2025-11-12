La CIG-Industria denuncia un cierre patronal en Ence
Jose Antepazo
Pontevedra
El comité de empresa de Ence solicita una mediación del AGA para abordar la decisión de la empresa de apagar las calderas, impidiendo que mañana se pudiese retomar la actividad.
Desde la CIG-Industria denuncian que se trata de un cierre patronal para presionar al personal, que hoy se manifestó al completo en su tercera jornada de huelga, ya que al no producir no ingresarán la prima correspondiente. Estos manifestantes en contra del despido de 39 compañeros, se concentraron en Lourizán desde las 6.00 horas.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 41.407 euros
- Vivenda busca suelo para más pisos públicos en Pontevedra al no ceder la demanda: 1.385 familias
- Ángela Balado logra el oro europeo de taekwondo en Atenas
- Segunda jornada de huelga en Ence de Pontevedra con discrepancias entre trabajadores de fábrica y oficinas