La CIG denuncia la falta de personal en Correos

La CIG-Correos convoca a todo el personal de Correos a una concentración delante del edificio de la entidad de Pontevedra mañana a las 17.30 horas. El lema de la mobilización será «Máis Personal, para o servizo postal».

