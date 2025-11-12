Cerdedo-Cotobade aplica medidas de ahorro de 30.000 euros anuales

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunció que en el pleno municipal de hoy se aprobarán medidas de reducción de gastos en los órganos colegiados y retribuciones del Concello.

El ahorro estimado con estas decisiones asciende a unos 30.000 euros anuales, según los cálculos municipales, «que se destinarán íntegramente a fortalecer las iniciativas municipales y mejorar los servicios públicos». Las medidas aprobadas suponen una reducción directa y cuantificable en las retribuciones por asistencia y en las dedicaciones de gobierno.

En concreto, se establece una bajada en las cuantías percibidas por los miembros de la corporación. Los plenos municipales pasarán de 130 a 100 euros por sesión (una bajada del 23%); las comisiones informativas, de 130 a 90 euros (reducción del 30%), y las juntas de gobierno, de 190 a 160 euros por reunión (18%), en el marco de dos sesiones mensuales. Además, las aportaciones a los grupos políticos se reducen en un 20%.

En lo que respecta a las dedicaciones del gobierno, también se aplican reducciones: el alcalde disminuirá su retribución en 3.000 euros brutos anuales, el primer teniente de alcalde renuncia al incremento anterior de 7.600 euros, y la segunda teniente de alcalde verá reducida su asignación en 3.000 euros; en este último caso, al ser funcionaria, eso no supone un mayor gasto adicional para el Concello.