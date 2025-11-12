Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas licita obras de mejora energética

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia anuncia la licitación de las obras de optimización energética en el edificio judicial de Caldas de Reis para reducir el consumo eléctrico. El presupuesto es de 366.000 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 9 de diciembre.

TEMAS

