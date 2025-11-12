Caldas espera iniciar este año las obras de la depuradora de O Fieitoso

El gobierno municipal de Caldas de Reis espera iniciar las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) en el Fieitoso, en la parroquia de Carracedo, antes de que termine el año, según confirma el alcalde, Jacobo Pérez, recordando que esta es «una de las actuaciones más ambiciosas que el Concello contempla para continuar avanzando en garantizar servicios básicos de calidad para toda la vecindad, poniendo especialmente el foco en el rural». Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de licitación. De hecho, este período de presentación de ofertas empresariales finaliza el próximo martes 18.

El plazo de ejecución de esta obra, a la que se destinan en torno a 300.000 euros es de tres meses, por lo que, libre de cualquier imprevisto, la estación depuradora podrá entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026.