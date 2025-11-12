La borrasca Claudia deja árboles caídos e inundaciones en Pontevedra

Una gran cantidad de lluvia y viento se registró en la ciudad de Pontevedra como consecuencia del paso de la borrasca Claudia. Sin embargo, no hubo que lamentar daños personales, sino que, mayoritariamente, las intervenciones de los equipos de emergencias estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas.

Pese a que la provincia de Pontevedra fue la que más incidencias registró, con un total de 62, en la ciudad, según informan los bomberos municipales, solo hubo que cortar dos árboles, uno en la calle Martín Códax, cerca de la jefatura provincial de tráfico en torno a las dos de la madrugada, y otro en la Xunqueira de Alba.

Además, constatan pequeñas inundaciones en algún garaje y en un cuarto de lavadoras en la calle Pintor Manuel Colmeiro. En definitiva, ninguna de las intervenciones registradas alcanzó mayor gravedad y la mayor parte estuvieron relacionadas con la presencia de objetos y vegetación en las carreteras. No obstante, hay que extremar la precaución.

El río Gafos desbordado. / Rafa Vázquez

Por otro lado, según apunta el alcalde del Concello de Cuntis, Manuel Campos, la Dirección General de Emergencias e Interior declaró la alerta naranja en el municipio por la crecida del río Gallo –afluente del Umia–, debido a que la estación de control superó el umbral de seguimiento, según la Rede de Aforos de Augas de Galicia, por lo que pueden producirse desbordamientos.

Por ese motivo, el plan especial por riesgo de inundaciones en Galicia está activado en fase de preemergencia y se hace un llamamiento a la ciudadanía para que adopte las medidas preventivas necesarias y mantenga la máxima precaución.