APE se reúne con los senadores del PP en defensa del autónomo gallego

La Asociación de Autónomos e Profesionais de Galicia (APE) se ha reunido con los senadores gallegos del Partido Popular. El objetivo ha sido «analizar en detalle el Decálogo de Cláusulas del Contrato con los Autónomos del Partido Popular, documento que recoge las principales propuestas que la formación quiere impulsar para proteger y reforzar al colectivo», explican.

«Los representantes del PP nos trasladaron los 10 compromisos principales», cuentan, asegurando que respondieron «trasladando nuestras observaciones técnicas y consideraciones prácticas sobre cada una de estas medidas».

Han puesto el foco en «su aplicación real en el territorio y en el impacto que pueden tener sobre miles de autónomos gallegos».

La asociación reafirma la necesidad de «seguir avanzando en la concreción y aterrizaje de estas propuestas con la máxima celeridad», recordando la situación actual del colectivo y «el peso decisivo que representa en la economía gallega».

Valorando «la cercanía y hospitalidad del Senado», APE Galicia anuncia que continuará trabajando con todas las instituciones y fuerzas que «quieran escuchar y colaborar».

El objetivo, subrayan, es claro: «mejorar la vida del autónomo y fortalecer el tejido productivo de Galicia», concluyen.