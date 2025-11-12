La AECC abre su rastrillo solidario con productos desde un euro

El rastrillo solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer abre sus puertas esta mañana a las 11.30 horas en el local de la calle García Camba, 14.

Con más de setenta voluntarios participando en la iniciativa, el mercadillo permanecerá abierto de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

En este se podrán encontrar todo tipo de productos para realizar los primeros regalos de Navidad solidarios. Libros, complementos y piezas de decoración son algunos de los elementos que conforman el rastrillo, algunos, con precios a partir de un euro.

Además, el local dispondrá de una zona informativa donde los visitantes podrán conocer los programas y servicios gratuitos que la asociación pone a disposición de los pacientes oncológicos.

En la pasada edición se recaudaron 24.934,50 euros con esta iniciativa. Los interesados en donar pueden hacerlo en el propio local evitando: ropa, calzado y enciclopedias.