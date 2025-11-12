Más de 100 juegos disponibles para jóvenes en Marín Gaming

Una nueva edición del ‘Marín Gaming’ regresa los próximos 6 y 7 de diciembre en horario de 12.00 a 21.00 horas a la carpa navideña del Parque Eguren, donde los jóvenes podrán disfrutar de más de 100 juegos de mesa, realidad virtual y videojuegos.

Además de este centenar de entretenimientos, la iniciativa cuenta con demostraciones y partidas de iniciación de la mano de BreoGame y Quimera, así como talleres de pintura de miniaturas y demostraciones de ‘wargames’.

Asimismo, las jornadas también contará con una exposición interactiva de máquinas arcade, organizada por Vella Escola, acompañada por una zona retro que permitirá revivir los clásicos de los 90 y 2000.

Además, cinco colectivos y asociaciones gallegas presentarán sus proyectos en el ámbito de la creación de videojuegos.

Durante el evento, se celebran torneos y competiciones de títulos como EA Sports FC 26, Mario Kart 8, Call of Duty, Black Ops 2 o Pokémon Stadium, entre otros. Por último, habrá espacios inmersivos y experiencias digitales como nuevas formas de juego.

Las jornadas fueron presentadas ayer por los concejales Hugo González y Antonio Caíña, junto con Hugo Botaña, representante de Lua Gaming, coordinadores de la actividad.