El Éibar, siguiente rival en Copa del Rey para el Pontevedra

La Copa de Rey volverá a Pasarón. El Pontevedra se medirá en la segunda ronda de la competición al Éibar en su estadio para intentar replicar la gesta de la pasada temporada.

Tras la victoria desde el punto de penalti ante la UD Ourense hace unas semanas, los de Rubén Domínguez esperaban un rival de Segunda División. La separación en dos grupos entre el norte y el sur del país hacían que ante los lerezanos solo hubiera diez rivales posibles. Deportivo, Sporting de Gijón, Racing Club de Santander, Cultural Leonesa, Burgos, Mirandés, Éibar, Huesca, Real Zaragoza y Andorra eran los candidatos, sobre los que el sorteo ha determinado que el rival sean los eibarreses quienes visitarán Pontevedra a principios de diciembre.