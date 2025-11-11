La Semana Lorquiana rinde homenaje a Carlos Taboada
J. Antepazo
El Museo de Pontevedra acoge por séptimo año la Semana Lorquiana, un conjunto de actividades dedicado a recordar las visitas del poeta Federico García Lorca a la ciudad de Pontevedra, dirigida por Polo Correo do Vento. Además, esta edición homenajeará a Carlos Taboada, creador e impulsor de este acto recientemente fallecido en agosto de este año.
El programa se desarrolla entre hoy martes y este viernes 14, cuando se llevarán a cabo distintas actividades en el Edificio Castelao dirigidas a centros escolares de la provincia. Además, el domingo 16 se realiza una ruta por la ciudad, denominada ‘Federico García Lorca en Pontevedra», enfocada al público adulto. La salida será a las 12.00 horas desde este mismo edificio, a donde se volverá cuando finalice el trayecto para dar lugar al pequeño homenaje a Carlos Taboada: Marcelo Dobode interpretará unos temas musicales y personas próximas le dedicarán unas palabras al activista cultural, quien desarrolló, junto con Kike Mauricio, el proyecto Polo Correo do Vento, que dio lugar a numerosas actividades, muchas de ellas ligadas al Museo de Pontevedra, como pueden ser cuentacuentos, visitas guiadas, talleres de dibujo, edición e ilustración de libros, o la propia Semana Lorquiana, ya que la relación de Lorca con Galicia lo llevó a definirse como «poeta gallego» y a escribir sus «Seis poemas gallegos».
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra