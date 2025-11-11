Sanxenxo renueva el cierre perimetral de su punto limpio

Las obras del nuevo cierre perimetral del Punto Limpio de Sanxenxo avanzan con la construcción de un muro de contención y la mejora de la canalización de pluviales del Punto Limpio As Cereixeiras. El concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, visitó la actuación, con un coste de 82.038 euros, la mayor parte procedente de fondos europeos.

El cierre perimetral de las instalaciones se encuentra en un importante estado de deterioro con zonas donde se desequilibran los postes de sustentación de la malla del cierre existente. En el frente del solar existe un desnivel entre los terrenos que afecta a la zona de acceso, y por este motivo, se considera la necesidad de realizar un pequeño muro de contención de los terrenos para evitar caídas, hacia la propiedad colindante y que se deteriore la plataforma horizontal que sirve de aparcamiento y acceso.