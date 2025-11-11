RedeVerde presenta sus planes en stands informativos

El proyecto RedeVerde presenta una nueva iniciativa en la ciudad para acercar a los vecinos sus trabajos «en materia de renaturalización urbana, biodiversidad y sensibilización ambiental», explican desde el Concello.

A lo largo de tres jornadas, el proyecto contará con puestos informativos en distintos puntos del municipio. En ellos se podrán conocer las actuaciones previstas y participar en actividades divulgativas.

El objetivo principal de estas acciones es informar a la ciudadanía sobre RedeVerde y, al mismo tiempo, recoger información a través de una encuesta promovida por la Fundación Biodiversidad.

Esta permitirá recabar la percepción de la ciudadanía sobre «los ríos que les rodean, la cercanía a las viviendas, los riesgos de inundación y otras cuestiones relacionadas con la gestión de estos espacios naturales urbanos», adelantan.

Esta tarde, los expositores estarán presentes en dos puntos. De 10.00 a 12.00 horas en la plaza de la Constitución y, por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas en el parque María Vinyals.

Mañana, la iniciativa se trasladará al paseo de Domingo Fontán en el turno de mañana, y después a la plaza de la Peregrina.

El jueves será el último pase y la exposición volverá a su origen, en la plaza de la Constitución, para atender a la ciudadanía únicamente en el turno de mañana.