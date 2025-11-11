RedeVerde presenta sus planes en stands informativos
Desde hoy, estarán en diferentes puntos de la ciudad hasta el jueves
Hugo de Dios
El proyecto RedeVerde presenta una nueva iniciativa en la ciudad para acercar a los vecinos sus trabajos «en materia de renaturalización urbana, biodiversidad y sensibilización ambiental», explican desde el Concello.
A lo largo de tres jornadas, el proyecto contará con puestos informativos en distintos puntos del municipio. En ellos se podrán conocer las actuaciones previstas y participar en actividades divulgativas.
El objetivo principal de estas acciones es informar a la ciudadanía sobre RedeVerde y, al mismo tiempo, recoger información a través de una encuesta promovida por la Fundación Biodiversidad.
Esta permitirá recabar la percepción de la ciudadanía sobre «los ríos que les rodean, la cercanía a las viviendas, los riesgos de inundación y otras cuestiones relacionadas con la gestión de estos espacios naturales urbanos», adelantan.
Esta tarde, los expositores estarán presentes en dos puntos. De 10.00 a 12.00 horas en la plaza de la Constitución y, por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas en el parque María Vinyals.
Mañana, la iniciativa se trasladará al paseo de Domingo Fontán en el turno de mañana, y después a la plaza de la Peregrina.
El jueves será el último pase y la exposición volverá a su origen, en la plaza de la Constitución, para atender a la ciudadanía únicamente en el turno de mañana.
