El Puerto de Marín revaloriza el 84% de todos los residuos que genera

La Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de Marín buscarán posibles vías de colaboración en materia ambiental para optimizar el funcionamiento de las instalaciones ante los retos del calentamiento global y dotar de los mejores y más modernos servicios a las empresas que operan en el puerto.

Así lo acordaron ayer la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez Costa,que mantuvieron una reunión en las instalaciones pontevedresas para abordar distintos asuntos de interés en el marco de sus competencias.

Durante la reunión, los representantes de la administración portuaria le trasladaron a la conselleira la posición de referencia que ocupa actualmente el Puerto de Marín por la puesta en marcha desde 2013 de diferentes proyectos medioambientales, algunos de ellos pioneros, relacionados con la retirada selectiva de residuos derivados de las actividades pesqueras y portuarias que se llevan a cabo.

En este sentido y como resultado del esfuerzo realizado desde hace más de una década, actualmente la Autoridad Portuaria pone en valor el 84% de todos los residuos que generan las actividades productivas que acoge dentro de sus instalaciones y que están relacionadas en su mayor parte con el sector de procesado de productos pesqueros.

La conselleira, por su parte, les trasladó que analizará las posibilidades de colaborar y de implicarse en alguna de las iniciativas medioambientales que están desarrollando desde el puerto para optimizar el funcionamiento sostenible de sus instalaciones y el cuidado ambiental de la ría de Pontevedra.