Presentan un taller de banda diseñada
La Diputación acoge el jueves el obradoiro «Banda deseñada desde cero. O meu día a día en viñetas» a cargo de Sergio Covelo. El taller va dirigido a niños de 12 a 18 años y incluye contenido sobre los tipos de planos, elementos básicos de la banda diseñada y el proceso técnico. Será en el salón de actos de 17.00 a 19.00 horas.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra