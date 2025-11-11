Presentan un taller de banda diseñada

La Diputación acoge el jueves el obradoiro «Banda deseñada desde cero. O meu día a día en viñetas» a cargo de Sergio Covelo. El taller va dirigido a niños de 12 a 18 años y incluye contenido sobre los tipos de planos, elementos básicos de la banda diseñada y el proceso técnico. Será en el salón de actos de 17.00 a 19.00 horas.