Pontevedra se une al panel ciudadano de CE

La ciudad de Pontevedra ha sido escogida por sorteo junto a otra docena de municipios repartidos por todo el país para participar en el próximo panel ciudadano de la Comisión Europea. Esta iniciativa se trata de una campaña que busca implicar a la ciudadanía en la creación de políticas ante futuras crisis a través del reclutamiento puerta por puerta, que ya ha comenzado.