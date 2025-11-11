Ponte Caldelas diseña la humanización del entorno del colegio Cordo Boullosa
Presenta a la Diputación un proyecto de casi 580.000 euros para semipeatonalizar la zona
N. D.
El Concello de Ponte Caldelas ya ha diseñado el proyecto que presentará al segundo Plan Extra de la Diputación. Se trata de la humanización del entorno del colegio público Cordo Boullosa, en pleno casco urbano, una iniciativa que tiene un presupuesto superior a los 578.000 euros.
Según explicó el alcalde, Andrés Díaz, se trata de «conectar la Praza de España y la Praza dos Paraugas, creando una zona segura entre el colegio, el parque infantil cubierto y las plazas del centro» El objetivo es «disponer de un espacio seguro, acogedor y pensado para las personas» y el proyecto incluye «aceras de piedra, bancos con iluminación led, zonas verdes y nuevos árboles, letras iluminadas con las palabras ‘Ponte Caldelas’ y un acceso mejorado a las termas».
Con respecto a este último complejo, el de la estación termal, el Concello confía en recibir «una colaboración de 350.000 euros a través de un convenio que se firmará en las próximas semanas» con la Xunta, que se uniría a la aportación de 700.000 euros de la Diputación dentro del Plan de Infraestruturas. Habrá cinco pozas y el edificio principal tendrá una cafetería, y, además dispondrá de vestuarios masculinos, femeninos y aseos. El proyecto incluye también la restauración de la Capela do Balneario.
