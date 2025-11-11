Ovación a medio siglo de arte

«Es todo un obsequio, y nadie rechaza un regalo así». Antón Sobral se refería así al homenaje que ayer convocó en la UNED a artistas, músicos, profesores y representantes políticos para celebrar el medio siglo de andadura artística de este pintor, docente, comisario de exposiciones y activista cultural.

Estos 50 años de andadura se resumieron en la exposición «Océano Sobral» que se exhibió recientemente en la Sede Afundación de Vigo. «Es de los espacios más visitados de Galicia», señala el artista, «y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, hizo el catálogo, que se agotó rápidamente». Así, los asistentes al homenaje fueron obsequiados con otro catálogo, de menor formato, que buscaba resumir la trayectoria de este autor que pintó desde muy joven.

Compatibilizó esta labor artística y la docencia con el activismo cultural, otra de las claves de su trayectoria pública, en colectivos como O Galo, Santa Cecilia y, en los últimos años, el Ateneo de Pontevedra. «Hemos organizado 10 festivales de poesía, los más importantes de Galicia», recuerda, de modo que los versos tampoco faltaron en el homenaje.

En el mismo intervinieron Antón Castro, comisario de la Bienal, Xaime Toxo, presidente del Ateneo, y la periodista y escritora Belén López, que leyó un poema dedicado a Sobral. Con ellos, el director xeral de Cultura, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, el concejal Iván Puentes y la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

La banda sonora del encuentro corrió a cargo del gaiteiro Óscar Ibáñez, mientras que de telón de fondo se proyectaron imágenes de 120 obras del artista captadas por Manuel Yáñez y Xulio Gil. También destacó un video realizado con inteligencia artificial que convirtió a Sobral en un farero rodeado de la que es una de sus grandes pasiones, el mar.