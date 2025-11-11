O Servizo de Atención Temperá de Poio achégase ás familias nas escolas infantís
Organizan encontros coas nais e pais nos tres centros de 0-3 anos que hai no municipio: a primeira cita é este xoves, día 13, na Escola Infantil Trastes
REDACCIÓN
O Servizo de Atención Temperá de Poio «continúa traballando para achegarse a todos os menores e familias que precisan desta atención», segundo indicou onte o Concello, que informa de que nos próximos días organizarán encontros coas nais e pais nas tres escolas infantís 0-3 anos que hai no municipio. O primeiro destes encontros será este xoves, día 13, ás 16.15 horas na Escola Infantil Trastes, e nas seguintes semanas pecharanse as sesións na Galiña Azul e Saíñas.
Desde o Concello de Poio destacan que «acompañar o desenvolvemento infantil é unha tarefa compartida entre familias, centros e profesionais. Por iso, estas charlas teñen como obxectivo dar a coñecer o traballo do Servizo de Atención Temperá, fomentar a colaboración entre todos os axentes implicados e promover o desenvolvemento integral dos nenos e nenas nos seus primeiros anos de vida».
Durante os encontros, ofreceranse claves para detectar sinais de alerta sobre posibles atrasos no desenvolvemento, así como consellos prácticos sobre como estimular axeitadamente o desenvolvemento dos menores a nivel cognitivo, motor, social e da linguaxe.
Estas charlas brindan información e ferramentas para que nais e pais se sintan seguros no coidado dos seus fillos, participen de xeito activo no proceso educativo desde os primeiros meses e compartan experiencias con outras familias, xerando redes de apoio e acompañamento.
A Unidade de Atención Temperá de Poio é un servizo público e gratuíto posto en marcha en xuño e que xa está marcando unha diferenza significativa na vida de máis de 60 nenas e nenos menores de 6 anos no concello, «converténdose nun verdadeiro antes e despois para moitas familias», sinala o goberno local.
Ten como finalidade previr, detectar e intervir ante dificultades no desenvolvemento infantil en crianzas de 0 a 6 anos. Conta cun equipo profesional formado por unha psicóloga, unha logopeda e unha fisioterapeuta pediátrica, que atende na Casa Rosada.
Neste tempo realizáronse un total de 599 intervencións, cun tempo medio de espera para o acceso ao servizo de apenas unha semana e sen lista de agarda, o que garante unha resposta áxil e eficaz ás necesidades das familias. A idade media de entrada no servizo sitúase entre os 4 e 5 anos. As primeiras consultas no servizo son para facer unha valoración e diagnose e, a partir dese momento, prográmanse as intervencións que precisa cada caso.
