Marín coordina las ayudas en campaña navideña con las entidades solidarias

La alcaldesa, María Ramallo, recibió ayer en el Concello a las ONGs que firmaron el convenio por lo que se regulan las subvenciones nominativas, «con las que desde el Concello tratamos de ayudar económicamente en el desarrollo de su labor, que es esencial para la sociedad».

De manera concreta, firmaron el convenio Sor Elvira, por una ayuda de 3.000 euros; Amor en Acción, por otros 3.000; Cáritas Santomé, por 1.000 euros y el Comedor Social, por 5.000.

Después, mantuvieron con la concejala de Bienestar Social, Marián Sanmartín, una reunión de coordinación para la campaña de Navidad, para la que se les repartirán otros 8.000 euros en total, con el objetivo de ayudar a las familias con los gastos del supermercado, que se elevan en estas fechas, y de alguno regalo.

Las asociaciones realizaron un positivo balance de la recogida de alimentos que se llevó a cabo este fin de semana y adelantaron que se volverá a organizar la tradicional Semana de la Solidaridad en los centros educativos dentro de las fechas navideñas, donde también se recogerán alimentos para quien más lo precisa.