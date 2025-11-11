Manifestación hoy para blindar las pensiones
La Mesa Estatal pola Blindaxe das Pensións (MERP), formada por 537 organizaciones de todo el panorama nacional, protestará en las calles de todo el país, repartidos por más de un centenar de ciudades. Su objetivo es «un candado de las pensiones como la mejor manera de defender el Estado de Bienestar». En Pontevedra, la concentración será hoy a las 18.30 horas en la plaza de la Peregrina.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra