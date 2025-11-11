Manifestación hoy para blindar las pensiones

La Mesa Estatal pola Blindaxe das Pensións (MERP), formada por 537 organizaciones de todo el panorama nacional, protestará en las calles de todo el país, repartidos por más de un centenar de ciudades. Su objetivo es «un candado de las pensiones como la mejor manera de defender el Estado de Bienestar». En Pontevedra, la concentración será hoy a las 18.30 horas en la plaza de la Peregrina.