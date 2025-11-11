La Lei do Patrimonio Cultural otorga nuevas competencias a los concellos

La Xunta modifica la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia con el fin de «agilizar trámites y garantizar una protección más eficaz de nuestro patrimonio cultural», según indica el conselleiro de Cultura José López. Así, mediante esta «desburocratización», se reducirían los tiempos de espera, que varían entre seis y doce meses, cediéndoles a los concellos ciertas competencias. De esta manera, las entidades locales podrán, junto con el procedimiento de concesión de licencia, autorizar intervenciones en elementos que cuenten con protección estructural y ambiental o en Bienes de Interés Cultural y catalogados, al ser obras menores, como limpiezas de fachadas o reparación de carreteras. Además, los concellos también podrán informar de obras en los Caminos de Santiago catalogados -Inglés, Portugués, Fisterra-Muxía, Vía da Prata e Inverno- que no afecten a aquellas realizadas en los municipios de más de 50.000 habitantes y a las que se pretendan realizar en el resto del territorio histórico. También se eliminan los permisos para trabajos de silvicultura manuales o con maquinaria ligera.