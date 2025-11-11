Iván Raña y Jaime Duro serán el próximo día 16 los padrinos de la carrera CorreXCáritas

El triatleta Iván Raña y el piragüista Jaime Duro serán los padrinos de la sexta carrera CorreXCáritas, que se celebrará el próximo domingo, día 16. También apoyan esta cita otros destacados deportistas como Teresa Portela, Pablo Dapena, Jessica Bouzas, Óscar Graña y Álex González.

La prueba se celebrará en un circuito urbano, con salida a las 10,30 horas desde la avenida de Montero Ríos, y los participantes contribuirán a financiar 8 viviendas para mujeres en situación de trata, el único recurso de su especialidad en la provincia, y a ayudar a más de 250 personas cada mes con alimentos y productos de primera necesidad.

La parroquia de Virgen del Camino, organizadora de la carrera, busca familias, equipos y colegios que quieran sumarse a esta iniciativa, para la que también está habilitada una Fila Zero.

Los participantes pueden recoger su camiseta de regalo en la parroquia hasta el próximo viernes en horario de 17,30 a 20,30 horas, o sumarse al programa de micropatrocinios con los que colaborar en los proyectos benéficos de Cáritas.