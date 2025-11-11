Etiqueta Negra despide la edición con más de 8.000 visitas

El recinto ferial de Pontevedra despide al que ha sido su gran protagonista durante el fin de semana: Etiqueta Negra. Desde la organización, aseguran que, en su novena edición, han superado la cifra de ocho mil visitantes.

«Lo que más nos reconforta es ver contentos a los productores y que la gente nos pida puestos de carritos para el año que viene», cuenta Vanesa López, de la organización, sobre la recomendación de los asistentes que «no podían llevarse más cosas en las manos».

El momento más destacado de la programación fue el domingo por la tarde, donde «casi no se podía caminar por los pasillos». En referencia a las catas y las diferentes actividades organizadas en el recinto, garantizan que «se agotaron las plazas en todas».

Cuentan que son muchos los visitantes que se acercan a Etiqueta Negra para pasar el día entero. «Algunos incluso repiten al día siguiente y vienen a buscar más productos», explica añadiendo que varios puestos acabaron existencias.

Una de las últimas catas de Etiqueta Negra. / Gustavo Santos

Las visitas se completaron durante la jornada de ayer, dedicada casi en su totalidad a los alumnos de diferentes ciclos relacionados con el sector, provenientes de toda Galicia. Desde la organización lo cifran en más de mil estudiantes.

Los productores exponen su materia prima en el recinto ferial como podrían hacer en cualquier otro evento. Sin embargo, lo que diferencia a Etiqueta Negra es el trato personal de la organización y la sensación de «equipo y familia» entre todos los puestos que participan en el certamen gastronómico.

«Las sinergias entre ellos, que son siempre el foco principal del evento, son lo que hacen de Etiqueta Negra una feria distinta», exclama Vanesa López. Recuerda que, para los participantes, de los cuales un noventa por ciento repiten del año pasado, «su producto es como su hijo».

De cara a la próxima edición, donde cumplen la primera década, están preparando «algo muy especial» y estudiarán poder traer algún puesto más, como siempre, el segundo fin de semana de noviembre.