Esperanza Aguirre visita el Liceo Casino
El Rotery Club de Pontevedra organiza mañana a las 13.45 horas un almuerzo-coloquio en el Liceo Casino con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre como protagonista. Compartirá su visión de la política actual, además de presentar y firmar su nuevo libro «Una liberal en política». El cubierto vale 40 euros.
