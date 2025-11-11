Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El corte para asfaltar un tramo de Conde de Bugallal se puede prolongar toda la semana

REDACCIÓN

Pontevedra

Los trabajos de asfaltado de un tramo de la calle Conde de Bugallal para reparar las zanjas de las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio, podrían prologarse toda la semana, hasta el viernes. Ayer se señalizó la zona para cortar la calle en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.

Esta actuación obliga a cortar un carril en ese punto. La Policía Local cerrará el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco, «por lo que sí se podrá entrar a la ciudad por esta zona», según el Concello. Sin embargo, la salida está afectada, por lo que los vehículos procedentes de las calles Otero Pedrayo y Conde de Bugallal tienen que salir de la ciudad por la avenida de Josefina Arruti hacia el nudo de O Pino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents