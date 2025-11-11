El corte para asfaltar un tramo de Conde de Bugallal se puede prolongar toda la semana
REDACCIÓN
Los trabajos de asfaltado de un tramo de la calle Conde de Bugallal para reparar las zanjas de las obras de soterramiento de la línea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio, podrían prologarse toda la semana, hasta el viernes. Ayer se señalizó la zona para cortar la calle en el tramo comprendido entre Otero Pedrayo y cruce de O Marco.
Esta actuación obliga a cortar un carril en ese punto. La Policía Local cerrará el de salida de la ciudad, pero la medida no afecta a la glorieta del cruce de O Marco, «por lo que sí se podrá entrar a la ciudad por esta zona», según el Concello. Sin embargo, la salida está afectada, por lo que los vehículos procedentes de las calles Otero Pedrayo y Conde de Bugallal tienen que salir de la ciudad por la avenida de Josefina Arruti hacia el nudo de O Pino.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón
- El primer día de huelga en Ence paraliza la factoría y la empresa dice que «perjudicará a todos»
- Muere «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra
- La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- Más de 800 personas en la marcha contra la ELA entre Arcade y Pontevedra