Concierto benéfico del Banco de Alimentos

La fundación anuncia que todavía está disponible el 75% del aforo para el concierto de la Coral Polifónica de Pontevedra, mañana en el Auditorio Afundación. Recuerdan que a recaudación irá destinada íntegramente a alimentar a más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad. La fila 0 tiene un valor de 10 euros y las generales oscilan entre 20 y 25.