El Concello de Pontevedra encarga el estudio integral de la N-550 desde Pasarón hasta Alba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cedió en el pasado mes de febrero al Concello de Pontevedra un tramo de la antigua carretera N-550, un recorrido de 3,2 kilómetros y una superficie de dominio de 114.087 metros cuadrados.

Una de las cuestiones tratadas en relación con esta cesión es la dificultad y, por ende, el peligro, que la carretera N-550 en dirección a Santiago supone para la movilidad y accesibilidad de peatones y ciclistas. Por eso, esta vía, la Avenida de Compostela, constituye un impedimento para el desarrollo de unidades de actuación urbanísticas y del Campus Universitario, además de contar con cruces que no tienen adecuadamente resueltos los itinerarios de los peatones y ciclistas, según declaran fuentes municipales.

Con el fin de mejorar esta seguridad vial y el desarrollo urbano, el Concello encarga «un estudio integral en profundidad» para rediseñar la avenida de Compostela y el tramo de la N-550 hasta la parroquia de Alba, según indica el concejal de Infraestructuras César Mosquera. Este análisis abarca desde la glorieta de Pasarón hasta el cruce con la PO-225 con el objetivo de «transformar la antigua vía interurbana en una avenida municipal plenamente integrada en la ciudad».

Uno de los temas esenciales que debe resolver el proyecto es la conexión con el campus universitario, debido a la alta afluencia de estudiantes que se desplazan andando o en bicicleta, pues actualmente, el acceso se realiza mediante un túnel que carece de aceras e iluminación. Además, el estudio definirá las secciones de aceras, calzadas o colocación de pasos de peatones, entre otras cuestiones. No obstante, Mosquera declaró que puede ser que dicho estudio «nos haga replantearnos todo» y valorar opciones totalmente distintas a las planteadas inicialmente.

La asistencia técnica tiene un plazo de ejecución de seis meses y cuenta con un presupuesto máximo de 18.029 euros.

Con relación a la falta de seguridad vial, varios vecinos de las parroquias pontevedresas de Alba y Cerponzóns que residen en las inmediaciones de la N-550 habían alertado del riesgo de la zona. De hecho, la asociación de vecinos O Chedeiro reclama la construcción de una glorieta en esa intersección para evitar esos accidentes de tráfico que se producen desgraciadamente con frecuencia, según comentan.